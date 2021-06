O presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, nesta quinta-feira, em Bruxelas, durante a coletiva de imprensa que antecede a cúpula do G7 que começa amanhã no Reino Unido. EFE/Francisco Seco/AP POOL

A União Europeia (UE) exigiu nesta quinta-feira "transparência" sobre a origem da pandemia, e juntou-se às reivindicações dos Estados Unidos contra a China para saber como e onde surgiu o vírus SARS-CoV-2.

"Apoiamos todos os esforços para alcançar a transparência e conhecer a verdade", disse o presidente do Conselho Europeu, Charles Michel, na coletiva de imprensa que antecede a cúpula do G7 que começa amanhã no Reino Unido, na qual os líderes europeus terão a primeira oportunidade de se encontrar com o presidente dos Estados Unidos, Joe Biden.