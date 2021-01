A União Europeia (UE) se mostrou nesta quarta-feira favorável a trabalhar com o líder da oposição venezuelana, Juan Guaidó, na realização de eleições "críveis, inclusivas e democráticas", mas evitou tratá-lo como o presidente interino, após o governo do presidente Nicolás Maduro ter assumido o controle da Assembleia Nacional (Parlamento) no dia anterior.

"A UE manterá o seu compromisso com todos os atores políticos e da sociedade civil que lutam pelo regresso da Venezuela à democracia, incluindo, em particular, Juan Guaidó e outros representantes da Assembleia Nacional cessante, eleitos em 2015, que foi a última expressão livre dos venezuelanos", disse a UE em comunicado.

Pouco depois, Guaidó agradeceu ao apoio manifestado pela UE. Em nota, o opositor venezuelano disse que continua sendo "presidente em exercício" e "chefe do Parlamento da Venezuela" - ocupações que o bloco não reconhece -, e manifesta agradecimento "ao apoio do alto representante, Josep Borrell, pela causa da liberdade no país".

O bloco reiterou a sua rejeição às eleições de 6 de dezembro porque "não cumpriram as normas internacionais para um processo crível" e "houve falta de pluralismo político", motivos pelos quais lamentou "profundamente" que a Assembleia Nacional tenha tomado posse ontem "com base nestas eleições antidemocráticas".

O chavismo, que governa a Venezuela desde 1999, recuperou na terça-feira passada o controle do Parlamento, nomeando o antigo ministro da Informação Jorge Rodríguez como novo chefe da Assembleia Nacional, após ter ganhado 256 dos 277 lugares nas eleições de dezembro, que não contaram com a participação dos líderes dos principais partidos da oposição.

Apesar disso, a oposição liderada por Guaidó anunciou a prorrogação, por um ano, das funções dos deputados antichavistas, sob a figura da Comissão Delegada, um órgão contemplado na Constituição para funcionar apenas durante os períodos de férias dos deputados.

Em comunicado, os países-membros da UE disseram que "a Venezuela precisa urgentemente de uma solução política para dar fim ao atual impasse, através de um processo inclusivo de diálogo e negociação, que conduza a um processo crível, inclusivo e democrático".

A nota pede para que autoridades e líderes venezuelanos "priorizem os interesses do povo venezuelano e se unam urgentemente para iniciar um processo de transição" no país.