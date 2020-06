A Uefa anunciou nesta quarta-feira as informações sobre a conclusão dos torneios continentais de clubes, com destaque para a Liga dos Campeões, que terá as últimas três fases disputadas em Lisboa, em Portugal, entre 12 e 23 de agosto.

O mais badalado torneio por equipes do planeta já tem quatro participantes garantidos nas quartas de final, a Atalanta, da Itália, o Atlético de Madrid, da Espanha, o Paris Saint-Germain, da França, e o RB Leipzig, da Alemanha, que se garantiram antes da paralisação provocada pela pandemia da Covid-19.

Quatro séries têm partidas de volta a disputar, Manchester City e Real Madrid (os time inglês venceu a primeira por 2 a 1, na Espanha); Bayern de Munique e Chelsea (a equipe bávara ganhou por 3 a 0, na Inglaterra); Juventus e Lyon (o time francês levou a melhor em casa por 1 a 0); e Barcelona e Napoli (empataram em 1 a 1 na Itália).

A Uefa ainda determinará o local dos jogos restantes das oitavas de final, que poderão acontecer nos estádios previstos inicialmente ou em campos neutros, que poderão ser nas cidades de Guimarães ou Porto, ambas em Portugal, entre 7 e 8 de agosto. A decisão sobre o tema será tomada de acordo com a evolução da pandemia.

Diferente do que acontece habitualmente, as quartas e as semifinais serão realizadas em partida única, assim como já ocorria com a partida que define o campeão. O Estádio da Luz, do Benfica, e o José Alvalade, do Sporting, serão os palcos dos duelos das três últimas fases da 'Champions'.

As semis acontecerão entre 12 e 15 de agosto, enquanto a decisão será em 23 do mesmo mês. Todos os jogos terão início às 16h (de Brasília).

O presidente da Uefa, Aleksander Ceferin, admitiu nesta quarta-feira que não está prevista a presença de público nas partidas restantes da Liga dos Campeões e de outros torneios continentais, no entanto, a situação será avaliada posteriormente.

Para o restante da temporada, a entidade continental anunciou que autorizará a inscrição de três novos jogadores, desde que eles já estivessem sob contrato com o respectivo clube em 3 de fevereiro, data limite do registro de atletas na competição.

Na reta final da 'Champions', além disso, os técnicos poderão fazer cinco substituições ao longo dos jogos, desde que em, no máximo, três paralisações da partida, de acordo com a determinação das International Board (IFAB).

Além disso, Istambul, na Turquia, que deveria ter sediado a final da competição em 30 de maio, receberá o jogo decisivo na próxima edição da 'Champions'. Da mesma forma, São Petersburgo, na Rússia, passa para 2022, Munique, para 2023, e Londres, para 2024.

LIGA EUROPA.

A Uefa realizará a reta final da Liga Europa em moldes semelhantes ao do principal torneio continental. A diferença é que a sede das quartas de final em diante será a Alemanha, nas cidades de Duisbur, Gelsenkirchen, Düsseldorf e Colônia, que será palco da decisão.

Na competição, não há classificados ainda para as quartas de final. Inter de Milão e Getafe, e Sevilla e Roma, que sequer fizeram a partida de ida, duelarão pela vaga em encontro único. Os demais postulantes ainda terão local da partida a ser definido.

As séries envolvem: Copenhague e Istambul Basaksehir (o time turco ganhou a primeira por 1 a 0, em casa); Wolverhampton e Olympiacos (empataram em 1 a 1, na Grécia); Bayer Leverkusen e Rangers (a equipe alemã venceu por 3 a 1, na Escócia); Shakhtar Donetsk e Wolfsburg (o time ucraniano levou a melhor por 2 a 1, fora de casa); Eintracht Frankfurt e Basel (a equipe alemã ganhou por 3 a 0, na Suíça); e Manchester United e LASK Linz (os Diabos Vermelhos fizeram 5 a 0, na Áustria).

Os jogos das oitavas de final acontecerão entre 5 e 6 de agosto, enquanto as três últimas fases serão entre 10 e 21 de agosto, esse último, dia da partida que definirá o dono do troféu.

Além disso, a Uefa definiu que a próxima edição da Supercopa, que reúne os campeões da Liga dos Campeões e da Liga Europa, será em 24 de setembro, em Budapeste, na Hungria, que substitui a cidade do Porto, em Portugal.