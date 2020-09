O governo de Uganda decretou o confinamento total do campo de Kyangwali, no oeste do país, um dos maiores da África, segundo confirmou nesta quinta-feira a Alta Comissária das Nações Unidas para os Refugiados (Acnur), Wendy Daphne Kasujja.

"Como resposta ao aumento do contágio da Covid-19, as atividades e os movimentos estão restritos", explicou a representante da ONU, em entrevista à Agência Efe.

No campo de Kyangwali, que conta atualmente com 123 mil pessoas, provenientes da República Democrática do Congo, Sudão do Sul, Sudão, Ruanda, Burundi, Quênia e Somália, foram registrados 74 casos de infecção pelo novo coronavírus e uma morte.

"Estamos preocupados. Por um lado, a doença nos da medo; por outro, não sabemos como alimentaremos nossas famílias a partir de hoje", disse Jonathan Nabasa, um refugiado congolês, de 42 anos, em declarações concedidas à Efe.

Daphne Kasujja, por sua vez, garantiu que, durante o confinamento, a ação humanitária não será paralisada no campo.

"As atividades críticas que salvam vidas, não serão detidas no assentamento. Seguiremos dando assistência as pessoas mais vulneráveis", garantiu a Alta Comissária.

Outra refugiada congolesa, Rebeca Noel, de 26 anos, explicou que, mesmo antes da chegada do novo coronavírus, a situação já era de carência.

"A Acnur nos dá 23 mil xelins (R$ 33,49) mensais, por pessoas. Isso não é o suficiente para comer todos os dias. Antes do confinamento, podíamos viajar para outros povoados, vendendo sapados ou relógios. Agora, é impossível. Não sei o que fazer", lamentou.

REFUGIADOS EM UGANDA.

Uganda é o quinto país do mundo que mais acolhe refugiados, com 1,4 milhões dentro das fronteiras. A maioria vem do Sudão do Sul, totalizando mais de 882 mil, e depois da República Democrática do Congo, com mais de 418 mil.

Segundo a Acnur, o país tem um dos modelos de acolhida mais generosos do mundo, já que a legislação local permite que as pessoas possam se deslocar com liberdade de uma cidade a outra, utilizar hospitais, escolas públicas ou abrir qualquer tipo de negócio.

Durante as últimas três semanas, o governo ugandense tem estado em alerta, devido o aumento do contágio do novo coronavírus, embora os números totais ainda sejam baixos, com 3.112 casos e 32 mortes por consequência da infecção.