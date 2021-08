O novo presidente do Irã, o ultraconservador Ebrahim Raisi, pediu em seu discurso de posse nesta quinta-feira a eliminação das sanções dos Estados Unidos contra seu país por meio da diplomacia, como um estímulo para as negociações nucleares em curso.

O clérigo e agora oitavo presidente do país, que foi sancionado pelos Estados Unidos, fez um discurso de posse diante do Parlamento com momentos em parte conciliadores, e em outros, duros.