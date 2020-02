Masumeh Ebtekar, uma das vice-presidentes do Irã, foi diagnosticada com a Covid-19, doença provocada pelo novo coronavírus, e está em quarentena na própria casa, segundo veiculou nesta quinta-feira a emissora pública de televisão do país.

O resultado do exame da vice de Assuntos da Mulher e da Família iraniana deu positivo, um dia depois da política ter começado a apresentar os sintomas da enfermidade, ainda de acordo com as informações do canal de TV local.

Ebtekar é uma das mais notórias políticas iranianas e já foi vice-presidente do Meio-Ambiente. Em 1979, foi porta-voz dos estudantes que invadiram a Embaixada dos Estados Unidos em Teerã, fazendo reféns 52 diplomatas, durante 444 dias.

Uma assessora de da integrante do governo, segundo a agência de notícias oficial "IRNA", informou que toda a equipe de trabalho da vice-presidência de Assuntos da Mulher e da Família também foram submetidos a exame, mas que ainda foram disponibilizados os resultados.

EXPANSÃO RÁPIDA.

No Irã, o coronavírus segue se expandindo com rapidez, e hoje foram divulgados 106 novos casos, o maior número registrado nos boletins diários. Além de sete pessoas morreram. No total, os números oficiais apontam para 245 infectados, sendo que 26 deles faleceram.

Entre os diagnosticados com a Covid-19 estão também o vice-ministro da Saúde, Iraj Harirchi, que anunciou a notícia por meio de um vídeo, depois de participar de uma entrevista coletiva.

Entre outro infectados no mundo da política estão os deputados Moytaba Zolnur, presidente da Comissão de Segurança Nacional e Política Exteriores do Parlamento, além do congressista reformista Mahmud Sadeqí.

Diante da evolução da doença, as autoridades iranianas decidiram ampliar o fechando das universidades durante toda a próxima semana, além de suspender todo o tipo de eventos, sejam os esportivos, os culturais e religiosos.

Na capital do país, Teerã, as ruas estão mais vazias que o habitual, embora muitos dos habitantes não estejam utilizando máscaras, já que não as consideram eficazes para prevenir a doença ou porque esgotaram nas farmácias.

Diante da propagação do coronavírus, inclusive, os países vizinhos fecharam as fronteiras com o Irã. A maioria das companhias aéreas, além disso, suspenderam os voos de entrada e saída do país, ou impuseram restrições.