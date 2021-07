O Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco adiou para a terça-feira a parte restante da sessão na qual serão analisadas as candidaturas de Brasil, Uruguai e Peru à lista da instituição.

Em reunião em Fuzhou, na China, o presidente do comitê decidiu adiar as quatro propostas da ordem do dia que ainda não tinham sido analisadas: o Sítio Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro; o observatório solar de Chankillo (Peru), a igreja de Estación Atlántida (Uruguai); e a cidade mineradora de Rosia Montana, na Romênia.