A Organização das Nações Unidas para a Educação, a Ciência e a Cultura (Unesco) decidiu neste sábado incluir a cidade de Jaipur, no estado do Rajastão (Índia), na Lista do Patrimônio Mundial.

O Comitê do Patrimônio Mundial tomou essa decisão em sua 43ª reunião, depois que o Brasil defendeu sua inclusão na lista em vez de adiar a medida, uma recomendação feita pelo Conselho Internacional de Monumentos e Sítios (ICOMOS, sigla em inglês).