As crianças em idade escolar na América Latina têm desempenho desigual na escrita, com países como a Argentina liderando no vocabulário e outros, como o Panamá, onde as crianças lutam para desenvolver bem as ideias, revelou nesta terça-feira a Unesco.

A organização, com sede regional em Santiago, no Chile, publicou os últimos resultados do Estudo Comparativo e Explicativo Regional sobre Escrita (ERCE 2019).