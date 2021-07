O Sítio Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

O Sítio Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

O Sítio Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

O Sítio Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro. EFE/Antonio Lacerda

A Unesco decidiu nesta terça-feira incluir o Sítio Burle Marx, localizado em Barra de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio de Janeiro, na lista do Patrimônio Mundial da entidade.

A 44ª sessão do Comitê do Patrimônio Mundial da Unesco, realizada na cidade chinesa de Fuzhou, mas de maneira virtual, aprovou a candidatura brasileira, que se torna a 23ª inclusão do país na lista.