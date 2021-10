2 out 2021

EFE Bruxelas 2 out 2021

A União Europeia está estudando como organizar uma cúpula com a América Latina e o Caribe diante do fato de o Brasil ter deixado a Comunidade dos Estados da América Latina e do Caribe (Celac), disseram fontes ligadas ao bloco europeu nesta sexta-feira.

"A organização de uma cúpula com a América Latina e o Caribe vai exigir criatividade", reconheceu um funcionário do alto escalão da UE, deixando claro que o grupo de países "tem a ambição de se engajar em um diálogo região a região".