A União Europeia pediu nesta terça-feira para as autoridades venezuelanas revogarem a decisão de expulsar a embaixadora do grupo dentro de 72 horas, o que, na visão dos países do bloco, levaria apenas a um maior isolamento internacional de Caracas.

"A UE condena veementemente esta decisão e lamenta profundamente o aumento do isolamento internacional que isso resultará. Pedimos que esta decisão seja revertida", declarou o Alto Representante da União Europeia para a Política Externa, Josep Borrell, em comunicado.