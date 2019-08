A União Europeia (UE) se opõe que a Rússia volte a fazer parte do G7, do qual foi excluída em 2014 pela anexação ilegal da península da Crimeia, contra a vontade do presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, que defende seu regresso.

A UE considera que as razões da exclusão da Rússia "seguem sendo válidas hoje" e que "voltar a convidá-la de forma incondicional" seria "contraproducente e um sinal de fraqueza", disse nesta quinta-feira um alto funcionário europeu.