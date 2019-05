Cidade do Panamá

EFE Cidade do Panamá 29 mai 2019

O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) e o Fundo de População das Nações Unidas (UNFPA) decidiram nesta terça-feira fortalecer sua colaboração para oferecer ajuda humanitária a mulheres, mães grávidas, adolescentes, meninas e meninos na Venezuela.

Nos últimos meses, ambas agências das Nações Unidas aumentaram seus programas de ajuda humanitária e desenvolvimento na Venezuela, segundo indicou um comunicado oficial do Escritório Regional do Unicef no Panamá.