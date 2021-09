O Fundo das Nações Unidas para a Infância (Unicef) expressou nesta quarta-feira sua "preocupação" com a segurança e o bem-estar de milhares de crianças e adolescentes que viajam do sul do México até a fronteira com os Estados Unidos.

"A organização está monitorando a situação de migrantes e refugiados ao longo da rodovia costeira de Tapachula a Tuxtla Gutiérrez, Chiapas (sudeste do México) - com foco especial na situação de crianças e adolescentes - e identificou casos de ferimentos graves e separação de famílias", disse o Unicef em um comunicado.