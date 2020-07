A companhia aérea americana United Airlines anunciou nesta quarta-feira que pode colocar quase a metade do efetivo de funcionários em regime de suspensão temporária de trabalho, a partir de outubro, caso seja mantida a baixa demanda, o que afetaria cerca de 36 mil pessoas.

A situação dos Estados Unidos, com aumento de número de casos de infecção pelo novo coronavírus, e o retrocesso no aumento de passageiros, na comparação com abril, fizeram a companhia a anunciar a medida "potencial", que seria a primeira de uma empresa do setor no país.