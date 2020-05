Um grupo de pesquisadores da Universidade de Kitasato, em Tóquio, no Japão, teve sucesso no desenvolvimento de um anticorpo que pode evitar novas infecções do novo coronavírus, que provoca a Covid-19, segundo publica nesta sexta-feira a imprensa local.

"Há esperanças de que os resultados desta pesquisa possam derivar na produção de agentes terapêuticos e de diagnóstico de combate às infecções do novo coronavírus", diz a introdução do estudo, feito em colaboração com as empresas Kao e Epsilon Molecular Engineering.

O trabalho acadêmico gerou um anticorpo de domínio simples, conhecido pelas siglas em inglês VHH, que pode atuar contra o SARS-CoV-2.

"O anticorpo VHH não só pode se unir ao novo coronavírus, mas tem a capacidade de suprimir a infecção", aponta a conclusão do texto.

A Universidade de Kitasato é uma das mais renomadas do Japão, com grande destaque pelo trabalho de pesquisa médica, tendo como um dos cientistas Satoshi Omura, que recebeu o Prêmio Nobel de Medicina, em 2015.