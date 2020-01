A Universidade Politécnica de Hong Kong, epicentro de sérios confrontos entre manifestantes contra o governo e policiais em meados de novembro do ano passado, retomou suas atividades nesta segunda-feira com segurança reforçada após um hiato de quase dois meses onde tentaram reparar os danos no local.

Hoje, um grande número de estudantes e professores retornou ao campus com máscaras faciais, não apenas devido ao medo do surto de pneumonia em Wuhan, na China central, mas também por causa de resíduos de gás lacrimogêneo.