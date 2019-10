8 out 2019

EFE Bogotá 8 out 2019

O ex-presidente colombiano Álvaro Uribe, que governou entre 2002 e 2010, chegou nesta terça-feira à Suprema Corte de Justiça da Colômbia para prestar depoimento por um suposo caso de fraude processual e suborno de testemunhas.

Senador desde 2014 pelo partido direitista Centro Democrático, Uribe chegou ao Palácio de Justiça, no centro de Bogotá, 15 minutos antes do horário previsto e não falou com a imprensa. Durante o depoimento, que tem caráter privado, o ex-presidente será acompanhado por dois advogados.