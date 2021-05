O Uruguai atingiu nesta sexta-feira a marca de 2,5 milhões de doses de vacinas contra a Covid-19 administradas em sua população, de acordo com dados do monitor virtual habilitado pelo Ministério da Saúde Pública do país.

Das 2.503.315 doses inoculadas, que representam 71,40 por cada 100 habitantes, 1.529.356 pessoas (43,17%) receberam a primeira dose das vacinas CoronaVac, Pfizer e AstraZeneca, enquanto 969.633 (27,37%) já completaram o processo de imunização com as duas doses.