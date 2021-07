O Uruguai aprovou a aplicação de uma terceira dose de vacina contra a Covid-19 em pessoas inoculadas com CoronaVac, desta vez com o imunizante da Pfizer, de acordo com anúncio feito nesta quarta-feira pelo Ministério de Saúde Pública (MSP).

Segundo o MSP, a decisão vinha sendo estudada há várias semanas e foi tomada seguindo a recomendação da Comissão Nacional de Assessoria de Vacinas e o grupo criado com a finalidade de combater a pandemia do coronavírus.