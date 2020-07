O ministro de Turismo do Uruguai, Germán Cardoso. EFE/Arquivo

O Uruguai começará a partir desta sexta-feira a fazer um "rígido controle sanitário" às pessoas que entrarem no país por qualquer método, anunciou em redes sociais o ministro do turismo, Germán Cardoso.

"Coordenamos com o ministro da Saúde Pública a partir de hoje a aplicação de um rígido controle sanitário a todos os passageiros e tripulantes que entrarem no nosso país por portos e aeroportos", publicou o ministro no Twitter.