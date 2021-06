O Uruguai vacinará menores de idade a partir dos 12 anos contra a Covid-19 com o imunizante do laboratório americano Pfizer, após a aprovação pela comissão de vacinas do Ministério da Saúde Pública (MSP), anunciou nesta terça-feira o presidente do país vizinho, Luis Lacalle Pou.

Em entrevista à emissora "Canal 10", Lacalle Pou confessou estar preocupado com a pandemia no Uruguai e disse que até o final desta semana a programação será aberta para que a população dessa faixa etária possa ser vacinada.