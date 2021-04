O Uruguai superou nesta sexta-feira a marca de 1 milhão de pessoas vacinadas com a primeira dose da vacina contra o coronavírus, além das quase 300 mil que foram inoculadas duas vezes e completaram o processo de imunização, o que, na soma, representa mais de 37% da população.

Do dia 1º de março deste ano, quando começou a campanha de vacinação no país vizinho, até a 19h08 (local e de Brasília) desta sexta-feira, 1.024.831 pessoas levaram apenas a primeira injeção, enquanto 281.933 tomaram as duas. O total de pessoas vacinadas, dessa forma, é de 1.306.764, o que representa 37,27% da população.