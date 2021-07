O Uruguai ultrapassou nesta quinta-feira a marca de 2 milhões de pessoas vacinadas com a segunda dose contra a Covid-19, segundo o Ministério da Saúde.

De acordo com o monitor disponibilizado via web pela pasta, às 17h03 (local e de Brasília) 2.004.131 pessoas haviam recebido as duas injeções, o que representa 56,57% da população do país vizinho. Ao todo, 2.443.454 habitantes tomaram ao menos uma dose (68,97%).