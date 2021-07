O Uruguai anunciou nesta quarta-feira, durante a reunião do Conselho do Mercado Comum (CMC) realizada por teleconferência, que iniciará conversas com países de fora do Mercosul para negociar acordos comerciais, o que até agora é vetado pelo bloco.

"A posição do ministro das Relações Exteriores (Francisco Bustillo) e da ministra de Economia e Finanças (Azucena Arbeleche) foi defender a modernização do bloco através de uma agenda substantiva, ágil, dinâmica, flexível e permanente de negociações externas", pronunciou-se o governo uruguaio através de um comunicado divulgado pelo Ministério das Relações Exteriores.