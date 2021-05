O Uruguai relatou nesta terça-feira mais 3.128 casos de Covid-19 em 14.201 testes processados e outras 57 mortes causadas pela doença, de acordo com o relatório diário divulgado pelo Sistema Nacional de Emergências (Sinae).

Entre as vítimas do coronavírus confirmadas nas últimas 24 horas, há pessoas de entre 33 e 96 anos. O departamento mais afetado mais uma vez foi Montevidéu, com 28 óbitos.