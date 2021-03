O governo do Uruguai confirmou nesta segunda-feira que cientistas detectaram a presença da variante brasileira P1 do coronavírus em sete departamentos do país, o que explicaria o aumento progressivo de casos de infecção.

Nos últimos quatro balanços divulgados pelo Sistema Nacional de Emergência (Sinae), houve mais de 1,5 mil novos contágios diários, o que elevou o total a 81.537, com 791 mortes causadas pela Covid-19.