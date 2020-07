O ministro de Defesa do Uruguai, Javier García. EFE/Arquivo

O Uruguai endurecerá as medidas nas fronteiras para minimizar as chances de contágio do coronavírus SARS-CoV-2, segundo o decreto anunciado nesta quarta-feira pelo ministro da Defesa, Javier García, que entrará em vigor nas próximas horas.

Em entrevista coletiva realizada em Montevidéu com o ministro do Interior, Jorge Larrañaga, García explicou que quem quiser entrar no país deverá apresentar um teste Covid-19 negativo nas 72 horas anteriores à chegada, independentemente de ser cidadão uruguaio ou estrangeiro e de como será o acesso, por terra, ar ou água.