Um surto de Covid-19 em um asilo e a morte de 15 pessoas que residiam no local sem serem transferidas para um centro de terapia intensiva colocaram em alerta as principais autoridades sanitárias do Uruguai.

Nesta segunda-feira, como confirmaram à Agência Efe fontes do Ministério da Saúde Pública, o chefe da pasta, Daniel Salinas, e a subdiretora-geral de Saúde, María Giudici, viajaram ao departamento (província) de Río Negro, no oeste do país, onde esta situação ocorreu.