O Uruguai está em alerta laranja nesta terça-feira devido à aproximação de um ciclone subtropical que está gerando chuvas e ventos fortes, com rajadas de até 80 a 100 quilômetros.

De acordo com o último relatório emitido pelo Instituto de Meteorologia do Uruguai (Inumet), um ciclone subtropical que se aproxima da costa uruguaia está gerando "ventos sustentados do sudoeste e do sul entre 60-70 km/h, com rajadas entre 80-100 km/h", uma situação que será "acompanhada de chuvas".