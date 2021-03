O ministro da Saúde do Uruguai, Daniel Salinas, é vacinado contra a covid-19 nesta segunda-feira, em Montevidéu. EFE/MINISTÉRIO DA SAÚDE DO URUGUAI

O Uruguai iniciou nesta segunda-feira uma nova etapa na campanha de imunização contra o novo coronavírus, em dia que o ministro de Saúde Pública do país, Daniel Salinas, admitiu a preocupação com a situação no vizinho Brasil.

A partir de hoje, também podem ser imunizados os habitantes com idade de 55 a 59 anos, além de pacientes em diálise crônica ou na fila de espera por transplante. Esses grupos receberão doses da CoronaVac, que é produzida na China.