Montevidéu, 3 mai (EFE) - O Uruguai iniciou nesta segunda-feira o regresso gradual às aulas de crianças que vivem nas zonas rurais, as áreas com menor incidência de Covid-19, após estas terem sido suspensas no último dia 23 de março devido ao aumento exponencial de casos no país.

Dessa forma, cerca de 5.000 crianças de 726 escolas do interior do país irão retomar as atividades, apesar de o país atravessar seu pior momento em relação ao número de casos, mortes e pessoas em cuidados intensivos desde que a emergência sanitária foi decretada em 13 de março de 2020.