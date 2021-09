O ministro de Relações Exteriores do Uruguai, Francisco Bustillo, fala com a imprensa nesta terça-feira. EFE/Raul Martinez

O Uruguai começou a trabalhar antes da negociação de um possível acordo de livre-comércio com a China, anunciou nesta terça-feira o ministro de Relações Exteriores do país sul-americano, Francisco Bustillo.

Em conversa com a imprensa depois de se reunir com o presidente Luis Lacalle Pou na Torre Executiva, sede do Poder Executivo uruguaio, Bustillo declarou que o embaixador Fernando López Fabregat e o economista Juan Labraga foram nomeados como coordenador da equipe de trabalho e coordenador suplente, respectivamente.