EFE Montevidéu 8 out 2021

O Uruguai isentará da quarentena obrigatória os estrangeiros que possam provar que foram vacinados contra a covid-19 "nos últimos nove meses antes do embarque", de acordo com um decreto de 4 de outubro publicado nesta quinta-feira no site da presidência.

"As pessoas que puderem provar que receberam a dose única ou duas doses, dependendo do tipo de vacina fornecida, contra o coronavírus Sars-CoV-2 aprovada pelo seu país de origem nos últimos nove meses antes da sua entrada no país, estarão isentas (da quarentena obrigatória)", declara o documento.