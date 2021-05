O governo do Uruguai decretou que sejam mantidas até 30 de maio as medidas já implementadas para prevenir contágios de covid-19, com a exceção do fechamento de academias e lojas livres de impostos, que reabrirão na próxima segunda-feira.

O decreto, assinado na quarta-feira pelo presidente uruguaio, Luis Lacalle Pou, e seu gabinete, prevê a prorrogação da suspensão de festas, eventos sociais e espectáculos públicos, o fechamento de praças de alimentação em centros comerciais e cassinos, e incentiva o trabalho remoto em instituições públicas.