Cerca de 200 moradores de rua podem ser vacinados nesta quinta-feira em Montevidéu, de acordo com a estimativa das autoridades dos ministérios da Saúde Pública e do Desenvolvimento Social do Uruguai, que organizam hoje um dia de vacinação contra a Covid-19 para este grupo.

Fernanda Auersperg, diretora nacional de Proteção Social no Ministério do Desenvolvimento Social, disse à Agência Efe que três equipes móveis estão transitando pelas ruas da capital uruguaia para levar aqueles que desejam ser vacinados - uma vez que a vacinação é voluntária no Uruguai - aos postos de saúde Auersperg confirmou que a vacina que estas pessoas receberão será da Pfizer, uma vez que, "sendo uma população sem-teto, foi definida como um grupo prioritário, porque a primeira dose já tem um elevado nível de imunidade".