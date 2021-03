O Uruguai teve nesta terça-feira diversos problemas no primeiro dia de vacinação contra o novo coronavírus para pessoas na faixa etária de 50 a 70 anos, em uma nova etapa do calendário de imunização no país.

O Ministério da Saúde Pública divulgou hoje que, em algumas regiões do território uruguaio, já não há mais vagas para a aplicação de vacina.