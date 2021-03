O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, reiterou nesta segunda-feira a opinião de que o Mercosul precisa impulsionar os seus integrantes em vez de dificultar os seus movimentos no mercado internacional, ideia que ele expressou durante a última cúpula do bloco e que gerou conflito com o presidente da Argentina, Alberto Fernández.

"Temos uma vocação para a integração regional do Mercosul. Temos uma vocação para que o Mercosul seja um trampolim e não um espartilho ou um fardo", declarou o chefe de Governo Uruguaio à imprensa que o esperava fora do Hospital Maciel, em Montevidéu, onde ele recebeu a primeira dose da vacina contra a Covid-19 CoronaVac.