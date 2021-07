O presidente do Uruguai, Luis Lacalle Pou, afirmou nesta quinta-feira, durante a cúpula do Mercosul, que pretende "avançar em acordos com outros países" e garantiu que isso não significa enfraquecer nem violar a regra do consenso.

"O Uruguai acredita na regra do consenso, como tem atuado, e vamos respeitar o ordenamento jurídico vigente do Mercosul", disse o mandatário durante o encontro virtual.