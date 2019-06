Mais de 2,6 milhões de cidadãos do Uruguai vão às urnas neste domingo para escolher os candidatos de cada partido para as eleições presidenciais do país, que serão realizadas no dia 27 de outubro.

O voto não é obrigatório nas primárias partidárias, um fator que, somado ao frio que atinge o país nesta época do ano, deve levar a uma baixa participação da população amanhã.