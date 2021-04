O Uruguai se tornou país de toda a América com mais mortes por Covid-19 por milhão de habitantes, devido ao aumento progressivo dos óbitos nas últimas semanas, com 71 registradas nesta segunda-feira e 1.533 acumuladas desde a declaração de emergência sanitária, em 13 de março de 2020.

Segundo dados do site Our World in Data, da Universidade de Oxford, o registro de 20,44 mortes causadas pelo coronavírus por milhão de habitantes coloca o Uruguai em quinto lugar no mundo, atrás de Bósnia-Herzegovina (57,61), Hungria (30,12), San Marino (29,46) e Bulgária (28,93).