A corrida para obter as vacinas começou no final de 2020 na América do Sul, e desde então, os vários países anunciaram orgulhosamente a concretização e chegada de suas respectivas doses para começar a ver a luz ao final do túnel Covid-19, o que, no entanto, ainda não aconteceu no Uruguai.

Embora o presidente do país, Luis Lacalle Pou, tenha anunciado em 23 de janeiro a aquisição de quase 3,8 milhões de doses da CoronaVac e da vacina da Pfizer, além das 1,5 milhões de doses já asseguradas do mecanismo Covax, da Organização Mundial da Saúde (OMS), a verdade é que ainda não há certeza sobre a data de chegada.