Montevidéu, 5 jul (EFE)-. O Uruguai superou nesta segunda-feira a taxa de 50% da população vacinada com as duas doses contra o novo coronavírus, de acordo com informações divulgadas pelo Ministério de Saúde Pública do país.

De acordo com o monitor desenvolvido pela pasta, às 11h34 (pelo horário local e de Brasília) de hoje 1.772.583 de pessoas foram inoculadas com a segunda dose dos imunizantes produzidos pelo laboratório americano Pfizer, pelo chinês Sinovac e pelo anglo-sueco AstraZeneca.