2 out 2021

EFE Montevidéu 2 out 2021

O ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do Uruguai, Fernando Mattos. EFE/Arquivo

O governo do Uruguai suspendeu um frigorífico da cidade de Rosário nesta sexta-feira, depois que a China vetou compras procedentes dessa empresa por ter recebido dela cortes de carne com gordura não autorizada, segundo o ministro da Pecuária, Agricultura e Pesca do país sul-americano, Fernando Mattos.

Em entrevista coletiva, o ministro afirmou que a administração aduaneira chinesa o havia informado da não conformidade do produto de origem uruguaia. Isso porque houve uma discrepância com a descrição do embarque, razão pela qual foi decidido deixar de emitir o certificado sanitário internacional para a empresa.