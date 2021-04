O Uruguai registrou 217 mortes por Covid-19 nos primeiros seis dias de abril, número superior aos primeiros nove meses da pandemia no país sul-americano em 2020, fato que acendeu a luz de alerta das autoridades.Após um crescimento constante do número de mortes, pela primeira vez em 1º de abril, o Uruguai registrou mais de 30 em apenas um dia, com 35 pessoas que perderam a vida por causas associadas ao coronavírus SARS-CoV-2.

Nos dias 2 (32), 3 (30) e 4 (30) essa linha de óbitos foi mantida e nos últimos dois dias, segunda e ontem, todos os recordes foram quebrados novamente com 45 vítimas a cada dia.