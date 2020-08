O ministro do Meio Ambiente do Uruguai, Adrian Peña, tomou posse nesta quinta-feira em uma cerimônia inédita, já que se trata de uma pasta criada a partir da aprovação da Lei de Considerações Urgentes (LUC), principal projeto do governo de Luis Lacalle Pou.

O ex-senador do Partido Colorado tomou posse no Museu da Água, em Águas Corrientes, a cerca de 60 quilômetros de Montevidéu, em um evento que contou com a presença do presidente e de vários integrantes do gabinete.