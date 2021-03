As sobras das primeiras 192 mil vacinas contra a covid-19 que o Uruguai recebeu no dia 25 de fevereiro serão utilizadas para "blindar e selar" a fronteira seca com o Brasil, segundo anunciou nesta terça-feira o ministro da Saúde Pública, Daniel Salinas.

Em publicação no Twitter, o ministro expressou que, após o encerramento da agenda para os próximos dias, as doses da vacina chinesa CoronaVac que não forem utilizadas serão enviadas para as cidades na fronteira.