O Uruguai vacinou contra o novo coronavírus até a manhã desta terça-feira 10% da população, segundo aponta o painel mantido no site do Ministério de Saúde Pública do país.

Até às 10h30 (pelos horários local e de Brasília), 350.374 receberam os agentes imunizantes desenvolvidos pela companhia chinesa Sinovac, a Coronavc, e pela americana Pfizer.