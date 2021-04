O Uruguai ultrapassou nesta terça-feira a marca de 40% da população vacinada com ao menos uma dose de imunizante contra a Covid-19, de acordo com os números divulgados pelo Ministério da Saúde do país vizinho.

Às 15h07 de hoje (local e de Brasília), 1.423.043 pessoas haviam sido vacinadas em território uruguaio, o equivalente a 40,59% dos habitantes. Dessas pessoas, 342.447 tomaram as duas injeções e completaram o processo de imunização.